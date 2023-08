Mit Bürgern ins Gespräch kommen Klimanetzwerk plant ab Samstag Aktionen in Osnabrück Von Nina Kallmeier | 11.08.2023, 10:18 Uhr Das Klimanetzwerk Osnabrück plant ab Samstag mehrere Aktionen am Adolf-Reichwein-Platz. Symbolfoto: Imago Images/Aaron Karasek up-down up-down

Das Klimanetzwerk will an drei aufeinanderfolgenden Samstagen mit mehreren Aktionen und Infoständen aufzeigen, welche Potenziale die Klimawende für die Zukunft der Stadt Osnabrück bringen kann. Das ist am Adolf-Reichwein-Platz geplant.