Gut ausgestattet auf dem Weg nach Osnabrück: Die „Compagnie Wurst“. FOTO: Piesberger Gesellschaftshaus Kleinkunst in Osnabrück Von Akrobatik bis Zirkuskunst: 10. Theateracker am Piesberg Von Matthias Liedtke | 22.06.2022, 15:01 Uhr

Zum zehnten Mal wird auch in diesem Sommer der Kastaniengarten am Piesberger Gesellschaftshaus in Osnabrück wieder zum kreativen Theateracker rekultiviert. Die Besucher erleben erntefrische Shows noch vor ihrer eigentlichen Premiere.