Alljährlich richtet der Club der Bonsaifreunde Osnabrück die zweitägige Schau aus. Diesmal präsentierte der Verein gut 140 Bäume. Wie Heinz Lücking, Vorstandskollege von Jürgen Witte, erläutert, hat jedes der rund 40Mitglieder sein Spezialgebiet, deshalb ist das Angebot bei den Bonsaitagen besonders breit: „Man sieht hier so seltene Exemplare, die man sonst nur auf europäischen Spitzenschauen sieht“, betont Lücking.

Zu bewundern ist etwa die Satzuki-Azalee, die etwas früher blüht als die heimische Azalee. „Sie sieht während der Blüte fantastisch aus“, schwärmt Witte.

Für ein optimales Erscheinungsbild müssen die Bonsais regelmäßig gepflegt werden. Das bedeutet, dass Umtopfen, Wurzeln schneiden, Düngen und Gießen genau aufeinander abgestimmt werden müssen. Dann sind die Bonsais aber nicht eine Miniaturausgabe des normal gewachsenen Baums, vielmehr stehen Nadeln oder Blüten in einem anderen Größenverhältnis zur Pflanze.

Darüber hinaus ist die Bedeutung der Schale nicht zu unterschätzen. Hier wartet der Club mit einer weiteren Besonderheit auf, denn mit Martin Englert haben sie gewissermaßen einen hauseigenen Töpfer an Bord. Englert kreiert auf Wunsch seiner Kollegen die genau passende Schale für jeden Baum. Die Bonsaifans vergleichen Baum und Topf mit Bild und Rahmen. Letzterer darf nicht in den Vordergrund rücken, sondern soll die Wirkung des Bildes unterstützen – genau das, was die Schale für die Bonsais sein sollte. Hinzu kommt, dass Englert durch seinen Holzbrandofen andere Möglichkeiten für Glasuren erzielen kann als ein gewöhnlicher Elektro-Ofen: „Daran sieht man, dass dies ein Hobby ist, das uns lieb und teuer ist“, sagt Witte.

Die Bonsaitage wurden außerdem ergänzt durch eine Börse. Hier konnten Interessenten Bäume erstehen, die Preise lagen etwa zwischen 5 und 50 Euro. Anfänger können sich zudem sicher sein, dass sie bei Bedarf Unterstützung von den Bonsaifreunden bekommen. Jeden letzten Freitag im Monat treffen sie sich ab 18 Uhr bei der Baumschule Trentmann. Dann können auch Nicht-Vereinsmitglieder dazukommen und Pflegetipps erhalten.