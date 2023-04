Pendeln ohne Auto: Klappt das in der Region Osnabrück? Der Test

Das Pendlerdilemma gibt es auch in unserer Audiothek zum Hören:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Viele von uns Reportern, die über die Region oder das Osnabrücker Umland berichten, wohnen in Westfalen oder im Landkreis und fahren morgens wie selbstverständlich mit dem Auto zur Arbeit. Ob der Pkw-Anteil an den zurückgelegten Wegen auch bei uns Journalisten bei 66 Prozent liegt, wie es nach einer repräsentativen Befragung im Landkreis Osnabrück der Fall ist, haben wir nicht ausgewertet. Fest steht aber, dass die Mobilität auch bei uns bislang vor allem durch das Auto bestimmt ist. Wir Regio-Reporter schätzen es, flexibel zu den Terminen in den Landkreis zu fahren und genießen den Komfort, gerade bei der Anreise aus ländlicheren Gebieten relativ schnell in die Redaktion zu kommen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Nun heißt es, das Deutschland-Ticket sei die größte Reform im ÖPNV, bereite dem Tarifdschungel mit einem einheitlichen Preis von 49 Euro pro Monat im gesamten deutschen Nahverkehr endlich ein Ende und biete somit insbesondere auch für Pendler einen starken Anreiz zum Umstieg. Zudem ist das Osnabrücker Land ÖPNV-Modellregion und investiert in den kommenden Jahren 20 Millionen Euro, um ein Leben ohne Auto attraktiver zu machen.

Grund genug für uns, den öffentlichen Nahverkehr und die Radwege in unserer Region genauer unter die Lupe zu nehmen. In unserer zehnteiligen Serie „Pendlerdilemma: Alltagsrealität vs. Klimaziele“ beschreiben wir anschaulich, wie lange wir für welche Strecken im Vergleich mit dem Auto benötigen und schildern, wie wir die Herausforderungen auf dem Weg zum Ziel meistern. So manche Tour entpuppt sich dabei als Tortur, auf anderen Routen hingegen sind die Alternativen zum Auto unschlagbar: Sie überzeugen nicht nur durch Umweltfreundlichkeit und geringere Fahrtkosten, sondern teils sogar durch eine kürzere Fahrzeit und einen höheren Spaßfaktor.

Auch ein E-Lastenrad testet unsere Redaktion in der Mobilitätsserie. Bei dem Selbstversuch findet unser Regio-Reporterchef Jean-Charles Fays heraus, mit welchem Verkehrsmittel er am schnellsten vom Westerberg zur Redaktion am Berliner Platz in Osnabrück kommt. Foto: André Havergo Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Und wer weiß, vielleicht locken wir mit unseren Selbstversuchen auch den ein oder anderen von Ihnen aus der Komfortzone. In Karten zeichnen wir unsere Wege genau nach. Probieren Sie die Strecken doch einfach mal aus!

Die neue Serie zur Verkehrswende „Pendlerdilemma: Alltagsrealität vs. Klimaziele“ startet am Samstag , 15. April . Bis Mitte Mai veröffentlichen wir mehrmals pro Woche einen neuen Serienteil. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. In den kommenden Wochen geben wir hier eine Übersicht zu allen bereits veröffentlichten Serienteilen und fassen die Geschichten zusammen. Zu jeder Geschichte drehen unsere Redakteure auch ein Video mit einem meinungsstarken Resümee, das wir an dieser Stelle sowie bei „Instagram“ und „Tiktok“ veröffentlichen.

Diese Geschichten lesen Sie in der neuen Serie:

1) Auto oder Lastenrad: Wer kommt in Osnabrück schneller ans Ziel? Jean-Charles Fays macht den Test (15. April) Früher stand unser Regio-Reporterchef Jean-Charles Fays auf dem Arbeitsweg fast täglich im Stau auf dem Osnabrücker Wall. Seitdem er ein Lastenfahrrad hat, hat sich das geändert. Ob er dadurch auf dem Arbeitsweg in die Redaktion auch wirklich Zeit spart, lesen Sie im ersten Teil der Serie „Pendlerdilemma: Alltagsrealität vs. Klimaziele“. Zudem finden Sie hier ein Video zum Serienauftakt.

2) Tour oder Tortur nach Hagen? Ist der Bus im Osnabrücker Umland eine Alternative zum Auto? Der Selbstversuch von Raphael Steffen (20. April)

3) Bahn als Ersatz fürs Auto: Darum pendelt Xenia Schwenk täglich mit dem Zug aus Rheine nach Osnabrück (22. April)

4) Ist das Fahrrad auch für Pendler im Osnabrücker Umland eine Option? Der Wallenhorster Marcus Alwes probiert‘s (24. April)

5) Aus der westfälischen Provinz nach Osnabrück: Kann der Zug auch für Pendler aus dem Münsterland das Auto ersetzen? Wibke Niemeyer macht den Test (27. April)

6) Wo kreisweit die meisten Busse ausfallen: Ist auf den Bus aus Wallenhorst jetzt wieder Verlass? Jessica von den Benken macht den ÖPNV-Test (1. Mai)

7) Pendeln mit Speed: Ist das „S-Pedelec“ für Fahrten ins Umland eine Alternative zum Auto? Osnabrücker Raphael Steffen probiert es aus (4. Mai)

8) Aus Bad Laer ohne Auto nach Osnabrück: Stefanie Adomeit macht den Stress-Test (6. Mai)

9) Vorfahrt für Radfahrer: Belmer Holger Jansing pendelt täglich über den Radschnellweg nach Osnabrück: Das sind seine Erfahrungen (8. Mai)

10) Ist der Schnellbus aus Westerkappeln nach Osnabrück eine Alternative zum Auto? Frank Wiebrock macht den Test (13. Mai)

Wenn Sie selbst autofrei leben und uns schildern wollen, wie Ihr Pendler-Alltag in der Region Osnabrück mit Fahrrad, Bus oder Bahn funktioniert, dann berichten wir gerne darüber. Schreiben Sie an: j.fays@noz.de.