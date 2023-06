Die symbolische Klagemauer, die der Betroffenrat Nord auf dem Rathausplatz in Osnabrück aufgebaut hat. Foto: Fynn Wattenberg up-down up-down Mahnwache beim Kirchentag 2023 Darum stand vor dem Osnabrücker Rathaus eine Klagemauer aus Pappkartons Von Fynn Wattenberg | 17.06.2023, 12:22 Uhr

Mit einer symbolischen Klagemauer aus Kartons und Audiobeiträgen über die Schicksale von Missbrauchsopfern hat der Betroffenenrat Nord auf das Thema Missbrauch in der Kirche aufmerksam gemacht. Die Mahnwache fand während des ökumenischen Kirchentages statt, der in Osnabrück am Freitagabend gestartet ist.