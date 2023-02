Um 14 oder 14.30 Uhr endet künftig die Betreuungszeit an neun von elf städtischen Kitas in Osnabrück. Alles danach gilt nur noch als Randzeit. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Personalmangel Osnabrück kürzt Öffnungszeiten an fast allen städtischen Kitas langfristig Von Sandra Dorn | 02.02.2023, 09:45 Uhr | Update vor 40 Min.

Der Mangel an Erziehern hat immer weitreichendere Folgen in Osnabrück: An einigen ihrer elf eigenen Kitas hat die Stadt die Kernbetreuungszeit bereits eingedampft. Um 14 oder 14.30 Uhr ist Schluss. Nun folgen fast alle anderen Kitas in städtischer Trägerschaft - und zwar langfristig.