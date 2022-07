Süßigkeiten, Bockwurst, Kaffee, frisch gezapftes Pils, freundlichen Service und mehr bieten Olaf Junker und seine langjährige Mitarbeiterin Mona in Olafs Laden auf Gleis 11/12 im Hauptbahnhof Osnabrück. FOTO: Thomas Wübker up-down up-down Frisch gezapftes Bier im Bahnhofskiosk Über 100 Jahre alt: Olafs Laden in Osnabrück ist einer der letzten seiner Art Von Thomas Wübker | 10.07.2022, 08:00 Uhr

Bahnhofskioske sind so normal wie die Verspätungen der Bahn. Olafs Laden ist anders. Auf Gleis 11/12 am Hauptbahnhof in Osnabrück treffen sich nicht nur Reisende, sondern auch VfL-Fans, Knobelbrüder oder Stammgäste in der über einem Jahrhundert alten Kneipe von Olaf Junker.