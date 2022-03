Kinder können sich derzeit nur noch im Impfzentrum in der Sedanstraße in Osnabrück gegen Corona impfen lassen. (Symbolfoto) FOTO: Robert Michael/dpa Ohne Termin Kinder-Impfungen in Osnabrück ab sofort nur noch im Impfzentrum Sedanstraße Von Ina Wemhöner | 31.03.2022, 12:33 Uhr

Bislang können sich Kinder zwischen fünf und elf Jahren freitags und samstags in der Käthe-Kollwitz-Schule in Osnabrück gegen das Coronavirus impfen lassen. Künftig werden sie nicht mehr dort, sondern im Impfzentrum in der Sedanstraße 109 geimpft.