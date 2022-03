Auf eine Skulptur einer Hexe auf dem Scheiterhaufen wies Stadtführerin Renate Frankenberg (links) die Kinder bei der Führung zur Hexenverfolgung in Osnabrück hin. FOTO: Hermann Pentermann Hexen? Fake News! Kinder erleben eine Führung zum Thema Hexenverfolgung in Osnabrück Von Thomas Wübker | 10.08.2021, 19:27 Uhr

Was Hexen sind, und dass es auch in Osnabrück Frauen gab, die so genannt wurden, erfuhren Kinder nun bei einer Führung durch die Osnabrücker Altstadt.