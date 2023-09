Die vier Transporter waren in der Nacht vom 3. auf den 4. September in Vechta vom Firmengelände einer Elektrofirma in der Straße Beim Alten Flugplatz gestohlen worden, teilt die Polizei in Vechta mit. Sofort wurde eine Fahndung nach den Autos eingeleitet. Schnell wurden die Transporter in der Nähe des Tatorts durch eine Streifenwagenbesatzung gesichtet.

14-Jähriger flüchtet zu Fuß

Die Fahrer flüchteten in verschiedene Richtungen und die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf. Beteiligt an der Verfolgung der Autos waren mehrere Polizeiinspektionen, darunter Osnabrück, Cloppenburg/Vechta, Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, Diepholz und Münster.

Mit der Unterstützung weiterer Streifenwagen und eines Polizeihubschraubers konnte eines der Fahrzeuge bis in den Innenstadtbereich von Vechta verfolgt werden. Das Fahrzeug blieb hier aufgrund technischer Probleme liegen. Der 14-jährige Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß, konnte aber schnell gestellt werden. Sein 16-jähriger Beifahrer saß noch im Wagen.

Zusammenstoß mit der Autobahnpolizei

Gegen 1.15 Uhr sah der geschädigte Firmeninhaber während der Fahrt zum Firmengelände einen weiteren Transporter. Nachdem er der Polizei den Standort mitgeteilt hatte, wurde auch hier die Verfolgung durch weitere Streifenwagen und den Polizeihubschrauber aufgenommen.

Der Fahrer fuhr über die A1 in Richtung Osnabrück und schließlich nach NRW. Hier prallte der Transporterfahrer mit einem Streifenwagen der Autobahnpolizei Ahlhorn zusammen. Die Polizisten mussten die Verfolgung abbrechen, da der Wagen nicht mehr fahrbereit war.

Der zweite Fahrer war 13 Jahre alt

Wenig später, gegen 1.45 Uhr, verunfallte der Transporter im Bereich der Ausfahrt der Anschlussstelle Lengerich. Polizeibeamte des Polizeikommissariats Vechta konnten den erst 13-jährigen Fahrer stellen.

Dritter Transporter stand in Vechta

Gegen 0.30 Uhr meldete eine Anwohnerin der Sachsenstraße in Vechta den Fund eines dritten Transporters. Mehrere unbekannte Personen hatten sich von dem Fahrzeug in Richtung Wittekindstraße entfernt, sagte die Frau aus.

Nun fehlt noch der vierte Transporter. Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Autos oder zu den Personen, die ihn gefahren haben, machen können, werden gebeten, mit der Polizei Vechta unter Telefon 04441/9430 Kontakt aufzunehmen.