Viel mehr als Pizza und Falafel gibt es in Kiki‘s Restaurant am Neumarkt in Osnabrück. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Döner, Hamburger und mehr Kiki‘s Restaurant am Osnabrücker Neumarkt eröffnet Von Thomas Wübker | 17.05.2023, 16:00 Uhr

Internationale Spezialitäten gibt es ab sofort am Neumarkt in Osnabrück in Kiki‘s Restaurant. Es liegt noch etwas versteckt hinter der Zauberwürfel-Baustelle, bietet aber schon draußen Sitzplätze an.