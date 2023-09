Das von Köln aus weltweit agierende Bündnis zieht nach eigenen Angaben mittlerweile Hunderttausende auf die Straße. Auch in Osnabrück wird immer wieder für sichere Radwege für Kinder demonstriert. Die Forderungen an die Politik seien in jedem Land und in jeder Stadt gleich, teilt das Aktionsbündnis mit: „Sichere Straßen für Kinder – jetzt!“

Klare Forderungen

Die Hauptforderungen der „Kidical Mass“: eine weitestgehende Trennung von Rad- und Autoverkehr mit geschützten Radwegen, Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen innerorts, Tempo 20 vor Schulen und Kitas sowie Schulstraßen ohne Autoverkehr.

Das Aktionsbündnis besteht in Deutschland aus mehr als 500 lokalen Organisationen und Initiativen. Auch in Osnabrück setzen sich verschiedene Initiativen für Radwege, sichere Schulwege und den besonderen Schutz von Kindern im Straßenverkehr ein. Am 24. September veranstalten der ADFC und die Kettenreaktion im Rahmen des Kinderfestes in Osnabrück eine „Kidical Mass“.

„Kidical Mass“ startet um 15 Uhr am Theater

Start ist um 15 Uhr auf dem Theatervorplatz (Platz der Deutschen Einheit). Die Veranstaltung wird rund 1,5 Stunden dauern und endet auch wieder am Theatervorplatz. Eingeladen sind Radfahrer von 0 bis 99 Jahren, schreibt das Aktionsbündnis in einer Pressemitteilug. „Die Politik hat den Menschen in Deutschland ein Fahrradland versprochen, zu sehen ist davon aber noch fast nichts“, so Rebecca Peters, ADFC-Bundesvorsitzende. Leidtragende seien vor allem die Kinder.