Feuerwehr im Einsatz Foto: Monika Skolimowska up-down up-down Keine Verletzten Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Osnabrück Von Svenja Kracht | 16.11.2022, 20:33 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus an der Iburger Straße in Osnabrück-Nahne hat es am Mittwochabend in einem Keller gebrannt.