20 Kriegsverletzte aus der Ukraine sind am Donnerstag am Flughafen Münster/Osnabrück angekommen und über das Kleeblatt-Konzept verteilt worden. FOTO: TV7NEWS up-down up-down Klinikum: Wir stehen bereit Noch keine ukrainischen Kriegsverletzten in Osnabrück angekommen Von Jörg Sanders | 26.08.2022, 11:12 Uhr

20 Kriegsverletzte aus der Ukraine sind am Donnerstag am Flughafen Münster/Osnabrück angekommen und über das Kleeblattkonzept verteilt worden. In Osnabrück wird keiner der Verletzten versorgt – noch nicht.