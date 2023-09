Feuerwehren aus NRW und Niedersachsen wurden um 16.02 Uhr zu einem brennenden Auto auf der A1 zwischen dem Kreuz Lotte/Osnabrück und der Anschlussstelle Osnabrück-Hafen in Fahrtrichtung Bremen alarmiert. Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte die zuständige Autobahnpolizei Lotte, dass auf dem Seitenstreifen ein Auto im Vollbrand stand.

Der Fahrer saß nach Angaben der Polizei alleine in dem Auto. Plötzlich zeigte sein Bordcomputer die Warnung „Antriebsstörung, bitte die nächste Werkstatt aufsuchen“ an. Der Autofahrer konnte seinen BMW 320 gerade noch auf dem Seitenstreifen abstellen, bevor die ersten Flammen ihm schon aus den Lüftungsschlitzen entgegenkamen. Er konnte sich rechtzeitig und unverletzt hinter der Leitplanke in Sicherheit bringen.

Fahrbahn war zwischenzeitlich voll gesperrt

Die Polizei musste die dreispurige Fahrbahn für die Löscharbeiten komplett sperren. Erst nachdem der Qualm weniger wurde, konnte wenigstens ein Fahrstreifen freigegeben werden. Für die Bergung des Autos musste ein Abschleppdienst angefordert werden. Es kam zu einem langen Rückstau.