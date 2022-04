Diese vier Frauen spiegeln symbolisch das Bild in der Osnabrücker Innenstadt wider: Die meisten tragen in Geschäften weiterhin freiwillig Masken - aber nicht alle. FOTO: Alexander Hans Keine Corona-Regeln im Einzelhandel mehr Tag 1 ohne Maskenpflicht in Osnabrück - so sah es Montag in der Innenstadt aus , Niclas Kaehlert und | 04.04.2022, 16:30 Uhr Von Alexander Hans Jennifer Westphal | 04.04.2022, 16:30 Uhr

Seit dem 3. April ist die gesetzliche Maskenpflicht im Einzelhandel und in der Gastronomie nach fast zwei Jahren erst einmal Geschichte. Am Montag war der Zutritt zu den Geschäften in Osnabrück damit erstmals wieder möglich wie vor Corona. Doch wie viele Gesichter sieht man in der Großen Straße nun auch wirklich „oben ohne“?