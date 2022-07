Die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) ist Überträger von Tropenkrankheiten. (Symbolbild) FOTO: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa up-down up-down Verbreitung in Süddeutschland Warum die Tigermücke für die Region Osnabrück keine Gefahr darstellt Von Niclas Kaehlert | 27.07.2022, 16:55 Uhr

Bereits seit mehreren Jahren breitet sich die asiatische Tigermücke in Deutschland aus, überwiegend in den südlichen Bundesländern. Die Stechmückenart kann Überträger gefährlicher tropischer Krankheiten sein. In Stadt und Landkreis Osnabrück besteht in absehbarer Zeit aber noch keine Gefahr.