„Keine erdrückende Wirkung" Osnabrück-Hellern: Nachbarn müssen Neubau mit 15 Wohnungen dulden 15.05.2012, 14:50 Uhr

Das Mehrfamilienhaus an der Großen Schulstraße in Hellern ist auf Recht und Gesetz gebaut. Das hat das Verwaltungsgericht Osnabrück bestätigt. Zwei Nachbarn hatten sich an das Gericht gewandt.