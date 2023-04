Die Anzeigentafeln des Osnabrücker Bahnhofs blieben am Montagmorgen dunkel. Foto: Tobias Saalschmidt up-down up-down Tafeln blieben am Vormittag dunkel Das ist der Grund für den teilweisen Stromausfall am Osnabrücker Bahnhof Von Anke Schneider | 25.04.2023, 12:14 Uhr

Am Montagmorgen funktionierten die Anzeigentafeln über den Bahnsteigen am Osnabrücker Bahnhof nicht. Schuld waren die Brückenbauarbeiten an der Hamburger Straße.