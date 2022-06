So sollen sie aussehen, die neuen Gebäude am Wittekindplatz: Rechts ein Wohn- und Geschäftshaus, links das Parkhaus. FOTO: Hüdepohl/Ferner Architektur- und Ingenieurgesellschaft Nach Einspruch Pläne modifiziert OPG muss Geschäfte-Mix für neues Wittekind-Atrium in Osnabrück ändern Von Rainer Lahmann-Lammert | 13.06.2022, 07:17 Uhr

Der Wittekindplatz, bisher kaum mehr als ein Vorhof der Innenstadt, wird demnächst einen urbaneren Charakter bekommen. Auf dem Parkplatz am Bahndamm will die Stadtwerke-Tochter OPG ein Wohn- und Geschäftshaus errichten. Wegen einer Planänderung kommt das Projekt nun aber noch einmal in die Bürgerbeteiligung.