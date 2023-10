Silke Fischer ist keine Frau, der man den Stempel „aus schwierigen Verhältnissen“ aufdrücken würde, im Gegenteil. Sie ist ein Beispiel dafür, wie schnell selbst intakte Familien aus soliden Verhältnissen in die Situation geraten können, Unterstützung zu benötigen.

Ihre jüngere Tochter ist im Mai ein Jahr alt geworden. Ab diesem Moment endete der Elterngeldbezug und Fischer wollte wieder in ihrem bisherigen Job als Küchenhilfe arbeiten. Ihr Mann hat einen Vollzeitjob, doch das Einkommen reicht nicht für die Familie. „Es müssen heute beide arbeiten gehen. Anders geht es nicht“, sagt Silke Fischer, die in Wahrheit anders heißt.

Folgen der Kitakrise in Osnabrück: Plötzlich Wohngeld nötig

Doch mangels Krippenplatz musste Fischer die Elternzeit verlängern.

Eigentlich steht ihrer Familie Wohngeld zu. Doch wie so viele andere wartet sie seit Monaten auf die Bewilligung des Antrages. Drei Monate sind rum, und die Stadt habe ihr gesagt, dass es sechs Monate dauern könne. „Rückwirkend kriegen wir zwar alles zurück“, sagt Silke Fischer, „aber solange ist es etwas schwierig.“

Das Problem mit den langen Wartezeiten hätten momentan viele Familien, sagt Britta Kater vom Kinderschutzzentrum des Osnabrücker Kinderschutzbundes. Sie leitet dort das Projekt „JuGeFa“. Die Abkürzung steht für „Frühe Hilfen mit Jugend- und Gesundheitshilfe für Familien mit Kleinstkindern“.

Britta Kater ist Koordinatorin im Bereich „Frühe Hilfen" beim Osnabrücker Kinderschutzbund. Foto: Michael Gründel

Kein Geld für Kleinkind-Kurse

Silke Fischer kam vor zehn Jahren schon mit ihrer ersten Tochter dorthin. Damals war sie alleinerziehend und musste Hartz IV beantragen, weil sie wegen einer Erkrankung ihrer Tochter zunächst nicht in ihren alten Job als Erzieherin zurückkonnte.

Während die Mütter sich austauschen, werden die ein- bis dreijährigen Kinder in einem Nebenraum von Ehrenamtlichen betreut, die die Familien auch einmal die Woche zu Hause besuchen. In der Gruppe basteln sie auch mal zusammen oder machen Ausflüge. Gesunde Ernährung und die spielerische Förderung der Kinder sind dort ebenfalls Thema.

Das Spielzimmer für die Kinder der Mütter, die zum Gruppenangebot des Kinderschutz-Bundes kommen. Foto: Michael Gründel

Pekip-Kurse oder andere Angebote für Kleinkinder, die beispielsweise die Familienbildungsstätten anbieten, konnte und kann Silke Fischer sich nicht leisten. Sie ist froh, sich beim Kinderschutzbund mit anderen Müttern austauschen zu können, sei es über Erziehungsfragen oder Behördenkram.

Austausch mit anderen Müttern und Erziehungstipps

Von den ehrenamtlichen Familienbesucherinnen bekommen sie Erziehungstipps und Einschätzungen zur Entwicklung der Kinder. „Man kann alles fragen“, so Fischer.

Silke Fischer und ihre kleine Tochter. Foto: Michael Gründel

Das Angebot richtet sich an Alleinerziehende oder Familien mit Kindern im Alter von einem bis drei Jahren, die sich in einer „schwierigen materiellen oder psychosozial belastenden Lebenssituation“ befinden. „Ohne, dass es gleich so extrem ist, dass Kindeswohlgefährdung im Raum steht“, so Kater.

„Kinderschutz ist es auch, die Familien frühzeitig zu unterstützen, bevor die angespannte Situation sich verschärft.“ Britta Kater Koordinatorin Frühe Hilfen im Kinderschutzzentrum des Osnabrücker Kinderschutzbundes

Osnabrücker Pädagogin beobachtet Auffälligkeiten bei Kleinkindern

Seit einigen Jahren beobachte sie zunehmend Verzögerungen bei der Sprachentwicklung der Kinder, sagt die Diplompädagogin und systemische Familienberaterin – unabhängig von der Muttersprache. Die Ursache vermutet sie im frühen Medienkonsum der Kleinsten.

Nicht alle halten ihre Kleinkinder vom Handy so fern wie Silke Fischer. Und nicht alle schauen sich mit den Kleinen zusammen Bilderbücher an.

Bilderbücher vorlesen fördert die Sprachentwicklung. Hier tun dies gerade die ehrenamtlichen Familienbesucherinnen. Foto: Michael Gründel

„Vorranggig wird bei den Hausbesuchen mit Eltern und Kind gespielt“, erläutert Britta Kater. „Wir wollen so den Raum schaffen, dass die Eltern sich mal eine Stunde mit dem Kind beschäftigen.“ Oft seien sie mit vielen anderen Dingen ausgelastet und so etwas komme zu kurz.

Mehr Informationen: Freie Plätze im Angebot des Kinderschutz-Zentrums größer als Größer als Zeichen Derzeit sind noch einige Plätze in der Vormittags- und in der Nachmittagsgruppe frei. Kontakt: info@kinderschutzbund-osnabrueck.de, Tel. 0541 33036-0. Foto: Michael Gründel

Prävention von Kindeswohngefährdung

Insbesondere bei den Besuchen zu Hause erleben es die Ehrenamtlichen oft, dass sich die Mütter – Väter haben das Angebot bislang höchstens begleitend genutzt – öffnen. „Manche mögen vielleicht nicht gleich sagen, dass sie zu viert in einem Zimmer leben“, so Kater.

Simone Nicolaus und Michelle John arbeiten ehrenamtlich als Familienbesucherinnen. Foto: Michael Gründel

Die Besucherinnen sind explizit nicht vom Jugendamt – das schafft Vertrauen. Auch Partnerschaftsgewalt kommt dann zur Sprache. Britta Katers Team kann Hilfen vermitteln.

Betreuung nur bis 14 Uhr in Osnabrück – was das für den Job bedeutet

Silke Fischer hat für ihre kleine Tochter als Nachrückerin doch noch einen Krippenplatz in einer Kita in der Nähe ihrer Wohnung bekommen. Am 1. November soll es losgehen.

Ab wann sie wieder arbeiten kann, ist aber noch offen, da die Betreuung wegen Personalmangels in der Kita zunächst nur bis 14 Uhr gewährleistet ist und sich das mit ihren üblichen Arbeitszeiten überschneidet. Noch ein Beispiel dafür, wie die Folgen der Kita-Krise sich auf die Familien auswirken.

*Name auf Wunsch geändert. Der vollständige Name ist unserer Redaktion bekannt.