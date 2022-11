Die Deutschland-Trikots, die auf dem Foto von Kai Havertz (links) und Leroy Sane getragen werden, sind in Osnabrück kaum nachgefragt. Foto: dpa/Nick Potts up-down up-down Umstrittenes Länderturnier Bleiben die Osnabrücker Händler auf den Fanartikeln für die Fußball-WM sitzen? Von Thomas Wübker | 20.11.2022, 06:33 Uhr

Trikots, Fahnen, Sammelalben, Bier – das waren die gängigsten Merchandise-Produkte der Fußball-Weltmeisterschaften in den vergangenen Jahrzehnten. Bisweilen waren sie sogar ausverkauft. Doch die WM, die nun in Katar startet, ist keine normale WM. Wie läuft der Verkauf von Fanartikeln in Osnabrück?