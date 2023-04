Vicky, der Kater von Irene Sáez Barahona aus Osnabrück, wurde an Ostern wegen einer Vergiftung im Tiergesundheitszentrum Grußendorf in Bramsche behandelt. Er bekam eine Infusion und musste über Nacht in der Klinik bleiben. Mittlerweile geht es ihm wieder besser. Foto: Irene Saez Barahona up-down up-down Am Kalkhügel in Osnabrück Osnabrückerin vermutet, dass ihr Kater vergiftet wurde – und warnt andere Tierhalter Von Arlena Schünemann | 29.04.2023, 06:00 Uhr

Er atmet schnell, übergibt sich, hat Krämpfe: Am Ostersonntag geht es Kater Vicky plötzlich schlecht. Besitzerin Irene Sáez Barahona bringt ihn ins Tiergesundheitszentrum Grußendorf in Bramsche. Hat jemand das Tier in einem Wohngebiet am Osnabrücker Kalkhügel absichtlich vergiftet?