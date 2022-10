Katharina Ostrowski absolviert ein wissenschaftliches Volontariat bei der Stadt- und Kreisarchäologie in Osnabrück. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down Logo NEO Fundstätte in Hagen aTW Abenteuer Archäologie: Warum Katharina gerne im Osnabrücker Land gräbt Von Raphael Steffen | 29.10.2022, 16:00 Uhr

Archäologen gibt es nur in Ägypten, wo sie im Sand nach Mumien buddeln - oder als peitschenschwingende Draufgänger in „Indiana Jones“-Filmen? Weit gefehlt. Auch in Deutschland graben Forscher täglich nach Spuren der Vergangenheit. So wie Katharina Ostrowski aus Osnabrück.