Durch das Kasseler Friedricanum weht ein Wind. Er fasst dem Besucher ins Haar, pustet ihn richtig durch – vielleicht sogar seine Vorstellungs- und Gedankenwelt. Leider weht dieser mächtige Hauch, den Ryan Gander entfacht, nicht bis Osnabrück. Am Donnerstagabend hätte er allen gut getan, die sich in der Kunsthalle Dominikanerkirche auf Einladung der „Freunde der Kunsthalle Dominikanerkirche“ versammelt hatten, um vorzutragen oder anzuhören, was immerhin als „Zwischenbilanz“ der Documenta 13 angekündigt war. Doch mehr als ein Bilder-Defilee im Format der Endlosschleife war nicht zu erleben.

„Ich kann darin überhaupt nichts sehen“, gestand Martin Damus, Professor für Kunstgeschichte an der Universität Osnabrück und Referent des Abends, unumwunden ein. Sein lakonisches Fazit bezog sich auf Giuseppe Penones Bronzebaum, der bereits Monate vor Eröffnung der Documenta 13 in der Karlsaue installiert worden war und damit als ein Signet der ganzen aktuellen Ausgabe der Weltkunstschau gesetzt war. Damus zeigte sich wiederholt ratlos angesichts der Version von Gegenwartskunst, die Documenta-Leiterin Carolyn Christov-Bakargiev derzeit in Kassel ausbreitet. Ein Berberzelt in der Karlsaue? „Das müsste eigentlich in der Wüste stehen“, sagte Damus. Und die Zeichnungen von Gustav Metzger in der Documenta-Halle? „Hier wird Kunst ausgestellt, die für die Gegenwart uninteressant ist“, konstatierte der Referent knapp. Seine Lesart der D 13: Das Ganze sei eine Wunderkammer, ein Universum der gleichberechtigten Objekte aus Kunst, Wissenschaft und sozialer Aktivität. Als Martin Damus dieses Fazit formuliert hatte, waren geschlagene zwei Stunden vergangen. Die Sitzreihen hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits erheblich geleert.

Abwechselnd mit Damus hatte Alfred Rotert, Leiter des European Media Art Festivals und Vorstandsmitglied der „Freunde der Kunsthalle Dominikanerkirche“, seine Auswahl der Documenta-Highlights präsentiert. Rotert wählte seinen Zufallseinstieg im Kasseler Hauptbahnhof und hob vor allem Video- und Medienkunst hervor. Aber Höhepunkte der Documenta, persönliche Favoriten wenigstens? Im Einerlei der Aufzählung ging das klare Statement unter. „Kein Mensch kann das alles sehen“, sagte Martin Damus abschließend. Wie wahr.

