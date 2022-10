In Osnabrück gibt es derzeit einige Baustellen. Symbolfoto: imago images/Rolf Poss up-down up-down Autos, Radfahrer und Linienbusse Interaktive Karte: Diese Baustellen in Osnabrück sollten Sie möglichst umfahren Von Alexander Kruggel | 27.10.2022, 13:56 Uhr

Nervige Staus, Umwege und manchmal auch Chaos: Will man schnell von A nach B, sind Baustellen, erst recht im Berufsverkehr, meist hinderlich. In dieser interaktiven Karte sehen Sie, wo es in Osnabrück Baustellen – inklusive Vollsperrungen – gibt.