Auf 90 Quadratmetern entstand im Museum am Schölerberg das Wandgemälde eines Karbonwaldes. FOTO: Michael Gründel Der Osnabrücker Piesberg vor 307 Millionen Jahren 90 Quadratmeter Wand, vier Maler und der Sprung in die Zeit des Karbon Von Dietmar Kröger | 17.06.2022, 06:00 Uhr

Wortspielereien mit Name und Beruf verbieten sich bei Mario Kwast. Denn was der gelernte Theatermaler mit seinem Team in den vergangenen 14 Tagen auf die Wand im Museum am Schölerberg gezaubert hat, ist beeindruckend und erfordert den gekonnten Umgang auch mit dem feinen Pinsel.