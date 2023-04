Zwei Polizisten sind in Osnabrück von Kampfhunden angegriffen worden. Foto: dpa/Daniel Karmann up-down up-down Hunde nun im Tierheim Kampfhunde greifen Polizisten in Wohnung in Osnabrück an und | 19.04.2023, 16:31 Uhr | Update vor 27 Min. Von Anke Schneider Hannah Baumann | 19.04.2023, 16:31 Uhr | Update vor 27 Min.

An der Meller Straße in Osnabrück ist es am Mittwochnachmittag zu einem großen Polizei- und Feuerwehreinsatz gekommen. In einer Wohnung hatten Kampfhunde zwei Polizisten angegriffen. Der Feuerwehr gelang es, die Hunde abzutransportieren.