Mit Kaminen verbinden viele Menschen Wohlfühlwärme. Aber sie pusten große Mengen Feinstaub in die Luft. FOTO: dpa/Angelika Warmuth Holz als Heizalternative umstritten Kaminöfen in Osnabrück: Wie gefährlich ist der Feinstaub aus dem Schornstein? Von Meike Baars | 01.03.2022, 06:56 Uhr

Russland führt Krieg gegen die Ukraine, Gas ist teuer wie nie. Können Kamine eine Alternative sein? Holzöfen pusten große Mengen an Feinstaub in die Luft. Ein Kinder- und Umweltarzt appelliert nun an Osnabrücks Oberbürgermeisterin Katharina Pötter, die Gesundheitsgefahr durch Kamine stärker in den Blick zu nehmen.