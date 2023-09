Remondis räumt auf Kakerlaken-Kampf in Osnabrück: „Manchmal sehe ich, wie sie über den Schreibtisch laufen“ Von Wilfried Hinrichs | 19.09.2023, 06:15 Uhr Vor Verlassen des Remondis-Werksgeländes werden auch die Reifen der Lastwagen desinfiziert. Keine Schade darf entwischen. Foto: Remondis up-down up-down

In der Recyclingfirma Remondis hat am Montag das große Aufräumen begonnen. Sehr zur Freude der Nachbarn, die schon lange unter der Kakerlaken-Plage leiden. „Aber in diesem Jahr ist es besonders schlimm“, sagte Unternehmerin Mina Basiri, deren Betrieb auf der anderen Straßenseite liegt. „Angenehm ist das nicht.“