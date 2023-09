In einem Recyclingunternehmen Kakerlaken-Alarm in Osnabrücker Firma: Stadt reagiert mit klarer Ansage Von Wilfried Hinrichs | 15.09.2023, 05:15 Uhr Hier kabbelt es: Der Recyclingbetrieb Remondis im Hafen ist von Kakerlaken befallen. Die Stadt ist eingeschritten, um ein Ausbreiten der Insektenplage zu verhindern. Foto: Michael Gründel up-down up-down

Wer sich vor Kakerlaken ekelt, muss jetzt tapfer sein: Die Küchenschaben haben sich in einem Recyclingunternehmen in Osnabrück in Scharen eingenistet und breiten sich in der Umgebung aus. Die Stadt ist alarmiert. Das Unternehmen schweigt.