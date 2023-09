Bisher keine Spur von Krabbeltieren Kakerlaken-Alarm: Firmen im Osnabrücker Hafen machen die Schotten dicht Von Wilfried Hinrichs | 15.09.2023, 11:27 Uhr Die Deutsche Schabe hat sich in einem Recyclingbetrieb im Osnabrücker Hafen breit gemacht. Die Nachbarunternehmen sind in erhöhter Alarmbereitschaft, um einen Befall zu verhindern. Foto: imago images/imagebroker/siepmann up-down up-down

Die Kakerlaken-Plage beim Recyclingunternehmen Remondis in Osnabrück hat die Firmen in der Nachbarschaft in Alarmbereitschaft versetzt. In den Lebensmittelbetrieben, die ohnehin hohe Hygienestandards haben, sind Kammerjäger in Stellung gegangen. Heute Mittag will die Stadt in einer Pressekonferenz weitere Informationen geben.