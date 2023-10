Guido Hildebrandt wechselt in Beirat Nach nur neun Monaten: Kaffee Partner aus Osnabrück bekommt den nächsten neuen Geschäftsführer Von Nina Kallmeier | 09.10.2023, 12:09 Uhr Nach nicht einmal einem Jahr bekommt Kaffee Partner in Osnabrück einen neuen Geschäftsführer. Symbolfoto: Jörn Martens up-down up-down

Bei Kaffee Partner in Osnabrück steht nach nicht einmal einem Jahr der nächste Führungswechsel an. Erst im Januar 2023 hatte Guido Hildebrandt als CEO übernommen. Jetzt wechselt er in den Beirat. Sein Nachfolger an der Unternehmensspitze steht bereits fest.