In einer am Montag kurzfristig anberaumten Pressekonferenz im Osnabrücker Rathaus betonte Bott, dass sie selbst das Disziplinarverfahren gegen sich beantragt habe. Auf diese Weise habe sie die Vorwürfe entkräften wollen, die eine andere Sekretärin am 24. Juli, also nach ihrer Wahl zur Kämmerin in Osnabrück, in einer Beschwerde an den Kasseler OB erhoben hatte. Zum laufenden Verfahren könne sie nichts sagen. Das zieht sich voraussichtlich noch bis ins nächste Jahr hinein.

In der gut besuchten Pressekonferenz am Montag, zu der Bott in Begleitung von Rechtsamtsleiter Jürgen Heuer und Pressesprecher Sven Jürgensen gekommen war, betonte die amtierende Finanzchefin der Stadt, dass sie gekommen sei, um ihre Arbeit für die Stadt Osnabrück aufzunehmen. Sie habe deshalb auch bewusst darauf verzichtet, ihre Ernennungsurkunde vor dem 1. Oktober zurückzugeben, um auf diese Weise ihre Stelle bei der Stadt Kassel zu behalten. „Die Ratsmitglieder haben mich bisher ja noch gar nicht richtig kennengelernt“, begründete sie den Optimismus, ihre Abwahl am 16. Oktober abwenden zu können. Wenn ihr mehr als 25 Prozent der Ratsmitglieder noch eine Chance gäben, wäre sie fürs Erste durchgekommen, denn der Abwahlantrag würde nur mit mindestens 75 Prozent der stimmberechtigten angenommen. Bis zum 10. Oktober hat die 46-Jährige ohnehin noch Gelegenheit, zum Abwahlantrag Stellung zu nehmen.

Die Osnabrücker Ratsmitglieder hatten sie am 10. Juli noch mit 43 von 49 Anwesenden gewählt geschickt. Botts Antwort auf die Frage, warum sie erst jetzt damit beginne, verloren gegangenes Vertrauen unter den Ratsmitgliedern zurückzugewinnen: Sie habe sich im Spätsommer, als die Anfragen und Gesprächsaufforderungen aus Osnabrück eingingen, in einer „persönlich sehr schwierigen Situation“ befunden. Was sie vor der Presse nicht sagte: Ihre Mutter ist in dieser Zeit gestorben.

Ihr Empfang im Osnabrücker Rathaus am Morgen sei trotz der schwierigen Ausgangslage freundlich gewesen. „Ich bin direkt aus unserer Wohnung in Osnabrück zur Arbeit gekommen“, berichtete Bott auf Nachfrage. Wohl auch, um mit dem Hinweis die Ernsthaftigkeit ihrer Aussage zu untersteichen, dass sie für die Stadt arbeiten will. Ob ein paar Blümchen zur Begrüßung auf ihrem Schreibtisch gestanden hätten? „Nein“, antwortete die neue Finanzchefin auf Abruf: „Aber das kann ja noch kommen.“