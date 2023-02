Mit ihrem Programm „Geduldsproben“ gastiert Kabarettistin Daphne de Luxe am 24. Februar in Osnabrück. Foto: Simona Bednarek up-down up-down Schwiegermütter und andere Plagen Kabarettistin Daphne de Luxe am 24. Februar in Osnabrück Von Thomas Wübker | 08.02.2023, 20:35 Uhr

Wer kann schon über Arztbesuche, Schlangen im Supermarkt oder Behördengänge lachen? Bei Daphne de Luxe kann man es lernen. Mehr noch: Bei ihrem Auftritt am 24. Februar in der Lagerhalle in Osnabrück lehrt sie Geduld.