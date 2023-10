Seit seinem ersten Programm „Wenn Worte reden könnten oder 14 Tage im Leben einer Stunde“ jongliert der 1961 in Essen geborene Jochen Malmsheimer mit Worten. Und siehe da: Worte können so lustig sein. Das haben nicht nur einige Zuschauer, sondern auch Juroren unterschiedlicher Kabarettpreise bemerkt.

„Fundamentalirrtum Radfahren“

In seinem „zwar morgenleerenden, dafür aber abendfüllenden Programm“, wie es in der Presse-Info heißt, „kommen weder Elenantilopen noch Bromelien oder andere Süßgrasartige vor, weil die, vollkommen zu Recht, streng geschützt sind“. Weiter lässt der vielfach ausgezeichnete Kabarettist verlautbaren, dass es „neben allerlei Absonderlichkeiten um den Fundamentalirrtum Radfahren, die Seltenheit von Kunst, ihre rätselhafte Beziehung zum Mond und andere große und mittelgroße Fragen“ geht. Das Hamburger Abendblatt sah bei einem Auftritt Malmsheimers in der Hansestadt „episches Kabarett aus dem Ruhrgebiet“ und „Wortgewalt“.

Der Auftritt von Jochen Malmsheimer in der Osnabrück-Halle beginnt am 26. Januar 2024 um 20 Uhr. Infos und Tickets unter www.osnabrueckhalle.de.