Bunte Anzüge und schelmische Reime sind das Plaisir von Bodo Wartke. Am 30. November gastiert der Klavier-Kabarettist in der Osnabrück-Halle. Foto: Sven Hagolani up-down up-down Wie arbeitet eine Reim-Maschine? Kabarettist Bodo Wartke am 30. November in der Osnabrückhalle Von Thomas Wübker | 25.10.2022, 11:18 Uhr

Er ist Reim-Maschine, Wort-Akrobat und Klavier-Kabarettist in einem. Am 30. November zeigt Bodo Wartke in der Osnabrückhalle in seinem neuen Programm „Wandelmut“, wie er das alles unter einen Hut bringt.