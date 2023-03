Das Kabarett-Duo „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ kommt am 24. März nach Osnabrück. Foto: Enrico Meyer up-down up-down Neues Programm Kabarett-Duo „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ in Osnabrück Von Thomas Wübker | 07.03.2023, 06:45 Uhr

Am 24. März gastiert das Kabarett-Duo „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ in der Lagerhalle in Osnabrück und zeigt das neue Programm „Nummern schieben“.