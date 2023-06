Die Polizei sucht einen Mann, der eine junge Frau in der Feldstraße in Osnabrück sexuell belästigt hat. Symbolfoto: dpa/Friso Gentsch up-down up-down Polizei sucht Täter Junge Osnabrückerin in der Feldstraße sexuell belästigt Von Anke Schneider | 29.06.2023, 15:51 Uhr

In der Feldstraße in Osnabrück erlebte eine 19-jährige Osnabrückerin am Donnerstagmorgen eine unschöne Begegnung mit einem fremden Mann. Sie wurde von ihm unsittlich berührt und sexuell belästigt.