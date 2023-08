Der Petersweg in Haste ist eine Sackgasse. Aber das ist sie nur aus verkehrstechnischer Hinsicht. Die idyllische Straße beherbergt ein Wohnprojekt, das einen Weg in die Zukunft weisen soll.

Nachbarschaft und das Zuhause pflegen

Am Ende der Straße leben seit einigen Jahren Studenten in Wohngemeinschaften. Der aktuelle Besitzer des Hauses will es nun verkaufen. Die sieben Menschen, die darin wohnen, wollen ihr Heim aber nicht aufgeben. Und das nicht nur, weil sie daran hängen und es sich schön gemacht haben. Sie wollen das Haus und den großen Garten nutzen, um dort nachhaltig zu wohnen und die Biodiversität zu fördern.

Die sieben Menschen aus Haste haben den Verein Petersbau e. V. gegründet, um ihr Wohnprojekt auf juristisch feste Füße zu stellen. Die ideelle Ausrichtung, wie sie wohnen und leben wollen, haben sie schon definiert. Der Verein will Kreativität und Kultur fördern, die Freundschaft, Nachbarschaft und das Zuhause pflegen, sich für Bildung, Nachhaltigkeit und Resilienz einsetzen, eine demokratische Gemeinschaft bilden und die Biodiversität fördern.

Keine Flächen mehr versiegeln

Der naturnahe Garten soll bewusst wild wachsen. So sollen Lebensräume für Pflanzen und Tiere geschaffen werden und eine Brücke zum nahegelegenen Grünen Finger „Piesberg-Haster Berg“ geschaffen werden. Jana Woltermann sagt, in der nahen Nachbarschaft seien einige Flächen versiegelt worden. „Durch den Erhalt des Gartens soll eine weitere Versiegelung verhindert werden“, so die 32-jährige Sozial-Arbeiterin.

Eine demokratische Gemeinschaft, aber auch Kultur und Biodiversität wollen Valentin Paas, Oscar Mosler, Björn Merkel, Gudmunndur Haraldsson und Jana Woltermann in ihrem nachhaltigen Wohnprojekt in Osnabrück fördern. Foto: Thomas Wübker

„Wir nehmen damit auf, was sich die Stadt Osnabrück mit den Strategischen Zielen 2021 bis 2030 vorgenommen hat“, sagt der 32-jährige Valentin Paas, der vier Jahre in der Stadtverwaltung an diesem Projekt mitgearbeitet hat und nun eine Ausbildung zum Zimmerer absolviert.

Offenes Haus und offener Garten

Um ihre Ziele umsetzen und die Natur in Haste fördern zu können, braucht der Verein Petersbau Geld. Banken seien bei der Vergabe von Krediten für solche Projekte kritisch, weil sie sie nicht kennen, sagt Paas. Ein Weg zur Finanzierung des Hauskaufs seien Direktkredite zu einem geringen Zinssatz von Null bis zwei Prozent, so Paas. „So bleibt auch die Miete bezahlbar.“ Man könne auch Mitglied des Vereins für einen jährlichen Beitrag von 36 Euro werden oder dem Petersbau Geld spenden oder schenken.

Der Verein lädt an mehreren Sonntagen ein, um den Garten und das Haus unter die Lupe zu nehmen. Die Termine sind am 24. September, 8. und 15. Oktober sowie am 5. und 19. November. Neben vielen Infos gibt es auch ein kulturelles Programm. Schon am 20. August führt Jana Woltermann dort ihren Ecstatic Dance auf. Am 16. September sind sie mit einem Info-Stand beim Sommerfest im K. A. F. F. im Hafen vertreten.

Infos gibt es im Internet unter www.petersbau-os.de, bei Instagram oder per Mail an petersbau-os@posteo.de.