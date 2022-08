Durch die City von Osnabrück hat Aktionskünstlers Rene Lukas Krüger eine Frau namens Andrea Lilith Lestrange gezogen. Foto: Michael Serrahn up-down up-down Aktionskünstler René Lukas Krüger Junge Frau an Ketten wird durch Innenstadt von Osnabrück gezogen Von Thomas Wübker | 31.08.2022, 10:36 Uhr

Wer am 13. August in der Innenstadt unterwegs war, wird möglicherweise seinen Augen nicht getraut haben. Eine junge Frau, in deren entblößten Schultern zwei Haken befestigt waren, wurde an Ketten von einem Mann durch die Straßen geführt. Was hatte es damit auf sich?