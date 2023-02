Stark wie türkischer Kaffee: Tänzer und Choreograf Bojan Micev (rechts) im Duett mit Ambre Twardowski in „The Station“. Foto: Oliver Look up-down up-down Tanzpremiere im Emma-Theater Osnabrücker Dance Company nähert sich mit „Turkish Delight” dem Gastland an Von Matthias Liedtke | 06.02.2023, 15:10 Uhr

Was trennt uns, was verbindet uns? Wie werden wir zu dem, was wir sind? Es sind essenzielle Fragen, mit denen sich der Tanzabend „Turkish Delight“ im Osnabrücker Emma-Theater beschäftigt. Leichtfüßig wird es erst ganz am Schluss.