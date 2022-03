Übergabe der restaurierten Bank. Hintere Reihe von links nach rechts: Rohullah Rasa Elmi vom himbeerbunt e.V., Stadtjugendpfleger Nils Bollhorn, Tomasso D’Amico von der Jugendwerkstatt Dammstraße und Henriette Henrichs, ebenfalls vom Himbeerbunt. Davor zwei Jugendliche, die an der Bank gearbeitet haben und nicht namentlich genannt werden wollten. FOTO: Alexander Hans Kleingärten in Osnabrück Jugendhilfewerkstatt Dammstraße restauriert Gartenbank für den Verein Himbeerbunt Von Alexander Hans | 12.03.2022, 18:00 Uhr

Das Zentrum für Jugendberufshilfe Dammstraße hat eine Bank restauriert. Diese wurde in den Schrebergärten in Gretesch inzwischen an den Verein Himbeerbunt übergeben. Dabei erklärten die Beteiligten, warum derartige Projekte für Jugend, Umwelt und Gemeinschaft von Bedeutung sind.