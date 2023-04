Sie sorgen dafür, dass in der evangelischen Friedenskirche in der Klöntrupstraße in Osnabrück jeden Abend Leben herrscht: (von links) Alice Oltmanns (Jugendreferentin im Synodalverband Emsland-Osnabrück), Tom Herter (Pastor der freien evangelischen Gemeinde Osnabrück), Philipp Eifler (Jugend- und Bildungsreferent Jugendkirche) und Jan-Henry Wanink (Pastor der evangelisch-reformierten Gemeinde Osnabrück). Foto: André Havergo up-down up-down Jugendtreff? Kirche? Beides! „Sharehaus“ statt Auflösung: Evangelische Friedenskirche in Osnabrück wird saniert Von Sandra Dorn | 21.04.2023, 07:00 Uhr

Wer geht schon noch in Gottesdienste? Drei Kirchengebäude hat die evangelisch-reformierte Gemeinde in Osnabrück seit 2007 aufgegeben. In die Friedenskirche in der Klöntrupstraße aber pumpen die Reformierten mit Unterstützung der Stadt 600.000 Euro. Sie hat sich zu einem Jugend- und Nachbarschaftstreff entwickelt.