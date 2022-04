(Symbolfoto) FOTO: dpa/Hauke-Christian Dittrich Polizei nennt Zahlen für 2021 Hat Osnabrück ein Problem mit kriminellen Jugendlichen? Von Raphael Steffen | 05.04.2022, 05:55 Uhr

Raubüberfälle, Messerstechereien... Bei gleich mehreren schweren Straftaten in Osnabrück waren die Täter in den vergangenen Monaten auffallend jung. Polizei und Jugendgerichtshilfe schätzen ein, wie sich die Jugendkriminalität in der Hasestadt entwickelt.