Zahlreiche Bilder wurden beim 53. Internationalen Wettbewerb „Jugend Creativ“ prämiert. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down „Jugend Creativ“-Ehrung im Hall Of Fame 50 Kinder und Jugendliche aus der Region Osnabrück beim Kreativ-Wettbewerb ausgezeichnet Von Tom Bullmann | 14.04.2023, 18:00 Uhr

Mehr als 3200 Arbeiten von 30 Schulen aus Stadt und Landkreis Osnabrück waren beim 53. Internationalen Wettbewerb „Jugend Creativ“ eingereicht worden. In diesem Jahr hatte die Vereinigte Volksbank als Veranstalter des Wettbewerbs die Gewinner aus der Region zur Preisverleihung in das Kino „Hall Of Fame“ am Osnabrücker Bahnhof eingeladen.