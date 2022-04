Alte Kränkungen würden der Partner und man selbst wie in einer Tiefkühltruhe über Jahre hinweg einlagern. Um sie dann schnell wieder rauszuholen im Streit – und damit Vorwürfe zu machen. Unter dem Titel „Wie Sie mit Ihrem Partner glücklich werden, ohne ihn zu ändern“, gab Koschorke, der 30 Jahre lang am Evangelischen Zentralinstitut für Familienberatung in Berlin als Ausbilder tätig war, mit Humor sowohl „Tipps, wie man eine Beziehung in die Luft jagen kann“, als auch Hinweise, wie man im gegenseitigen Respekt in einer Partnerschaft auch auf lange Sicht zufrieden und glücklich sein könne.

Zuvor war das Jubiläum auch in einem Gottesdienst in der Marienkirche gefeiert worden. Anschließend gab Helmut Volkmann, Leiter der psychologischen Beratungsstelle, einen kurzen Überblick, wie Veränderungen in der Gesellschaft auch das Leben in Ehe und Partnerschaft heute beeinflussen. Die meisten Männer wollten mittlerweile vollwertige Väter sein und Frauen berufstätig bleiben. Im Zusammenleben bedeute das, dass die Partner viel mehr miteinander aushandeln müssten als früher, als es noch feste Rollenmodelle für Männer und Frauen gegeben habe. Auch würden die Menschen heute viel älter, die Partnerschaften dauerten entsprechend länger. Paarberatung, von Anfang ein Kerngeschäft der Beratungsstelle des Diakonischen Werks, leiste in dieser Situation einen wichtigen Beitrag für Gesundheit und Stabilität in der Gesellschaft. Für Aha-Effekte und teilweise herzhaftes Lachen beim Publikum im gut gefüllten Saal des Hauses der Kirche sorgte Koschorke, als er die typischen Verhaltensweisen und Rituale spielerisch darstellte, mit denen Paare – oft vergeblich – versuchten, miteinander zu reden. Sein „Grundgesetz der neuen Partnerschaft“ laute: Respekt ist die erwachsene Form von Liebe, der Partner ist anders, aber ebenbürtig. Zeit und feste Termine für die Beziehungspflege und nicht zuletzt ein ausgefeiltes „Ärgermanagement“ seien wesentlich.