Freuen sich, dass die Kulturnacht wieder wie früher stattfinden kann: Patricia Mersinger, Anke Bramlage, Marc Schubert (mit Hut) vom städtischen Fachbereich Kultur, Erster Stadtrat Wolfgang Beckermann sowie Musiker vom IfM FOTO: Thomas Osterfeld up-down up-down 20. Kulturnacht in Osnabrück Vielfältig wie nie: Jubiläumsausgabe lockt mit Hasekiez und Häkelkunst Von Tom Bullmann | 26.08.2022, 14:03 Uhr

Nach zwei Jahren, in denen die Kulturnacht pandemiebedingt auf Sparflamme gesetzt wurde oder lediglich virtuell stattfand, wird sie jetzt wie früher gefeiert. 80 Angebote an 50 Standorten locken die Besucher zur Jubiläumsausgabe in die Innenstadt.