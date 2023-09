Erinnern Sie sich noch an die Meilensteine des Jahres 2013? Es war das Jahr, in dem Papst Benedikt XVI. sein Amt niederlegte und Papst Franziskus an seine Stelle trat. Barack Obama trat seine zweite Amtszeit an und Willem-Alexander wurde in den Niederlanden zum König gekrönt. Doch auch für uns war es damals ein ganz besonderes Jahr. Vor zehn Jahren, genauer gesagt im Juli 2013, haben wir für Sie unsere News-App für Apple und Android auf den Markt gebracht.

Unser Ziel war es damals schon, alle wichtigen Nachrichten aus der Region und der Welt jederzeit für Sie abrufbar zu machen. Von Beginn an hatten Sie die Möglichkeit, die App so einzustellen, dass Sie die für Sie interessanten Themenbereiche ansteuern können und alles Relevante auf einen Blick finden.

Mit Push-Nachrichten direkt informiert

In 10 Jahren kann viel passieren: Wir haben den Umfang der App stetig erweitert und das Design modernisiert. Sie können mit der App Push-Benachrichtigungen auf Ihr Smartphone, Tablet oder Ihre Watch erhalten und dafür Themenpräferenzen festlegen. Ob Wahlen, Bauprojekte und Umleitungen, Vereins-Neuigkeiten oder das Wichtigste aus Ihrem Ort – Sie sind bei uns umfassend informiert.

Wir freuen uns, dass wir in den zehn Jahren immer mehr Leser für unsere App begeistern konnten. Allein im vergangenen Jahr wurde die App mehr als 18 Millionen Mal geöffnet.

Auf diesen Erfolgen möchten wir uns natürlich nicht ausruhen, sondern arbeiten stetig daran, Ihnen mit der App das beste Nutzererlebnis zu bereiten. Aus diesem Grund haben wir das Design für Tablets überarbeitet und technische Optimierungen vollzogen. In der App finden Sie nun außerdem einen Bereich für Ihren persönlichen Nachrichtenfeed. Hier sind alle News, von denen wir glauben, dass sie Ihnen gefallen könnten.

Jubiläumsangebot für unsere Leser

Feiern Sie mit uns unser Jubiläum und profitieren von unserem exklusiven Angebot anlässlich dieses großen Meilensteins! Für unsere Leser bieten wir die Möglichkeit, die noz News-App 10 Wochen lang für einmalig nur 10 Euro zu testen. Klicken Sie hier, um sich Ihr Angebot jetzt zu sichern.

