70 Jahre THW, 30 Jahre Jugend-THW Jubiläum beim Technischen Hilfswerk Osnabrück: 100 Jahre Dienst am Gemeinwohl Von Holger Zander | 29.08.2022, 16:22 Uhr

Die freiwilligen Helfer des Technisches Hilfswerkes (THW) Osnabrück sind zur Stelle, wenn in der Region oder anderswo Menschen in Not geraten sind. Ihren Dienst am Gemeinwohl versehen sie seit 70 Jahren. Nun wurde sogar ein 100-Jahre-Jubiläum gefeiert.